Bandidos explodem terminal do Bradesco em Baía Formosa

Bandidos armados invadiram a cidade de Baía Formosa e explodiram o terminal de autoatendimento do Bradesco durante a madrugada desta segunda-feira (19).



De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h40 quando os criminosos foram até o prédio onda funcionava o terminal e utilizaram explosivos para arrombar o caixa eletrônico. Com o impacto, o imóvel ficou completamente destruído.



A Polícia Militar ainda realizou diligências na tentativa de localizar os ladrões, mas até o momento ninguém foi preso. A PM não soube informar se o dinheiro foi levado. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.