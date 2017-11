Bandidos fazem arrastão em bar na avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim

Bandidos fizeram um arrastão em um bar localizado na avenida Abel Cabral, no bairro de Nova Parnamirim, na Grande Natal. O roubo aconteceu na noite dessa segunda-feira (13).



A câmera de segurança do estabelecimento flagrou o momento em que três criminosos armados entram no estabelecimento e fazem a revista nos clientes, levando os pertences.



De acordo com testemunhas, um quarto ladrão ficou do lado de fora dando apoio aos comparsas. Logo após levar todas os pertences das vítimas, a quadrilha fugiu em um carro de cor prata.



Após o assalto, a Polícia Militar foi acionada e ainda realizou diligências pela região, mas até o momento ninguém foi preso.



A Polícia Civil deverá investigar o crime e tentar identificar os suspeitos através das imagens. Qualquer informação que ajude na captura dos acusados pode ser realizada através do disque denúncia, no número 181.