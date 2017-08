Bandidos invadem rinha de galo, fazem arrastão e trocam tiros com a PM em Brejinho

Reprodução/WhatsApp Um dos bandidos ficou ferido após a troca de tiros com a PM. Além do ladrão, um policial e outra vítima também foram baleados.

Bandidos invadiram uma rinha de galo na noite desta sexta-feira (18) na cidade de Brejinho, na região Agreste, e fizeram um arrastão. A Polícia Militar chegou no local e houve troca de tiros, deixando três pessoas feridas, incluindo um policial que estava de serviço.



De acordo com a PM, a rinha de galo, cuja prática é crime ambiental, era realizada no sítio Papaçu, um distrito que fica a cerca de 3 km do centro. Cerca de 100 pessoas acompanhavam as brigas dos animais (que ocorrem mediante apostas) quando pelo menos 10 homens encapuzados chegaram ao local e anunciaram o roubo.



Com a chegada da PM, houve troca de tiros. Na ação, um policial militar foi atingido e socorrido ao Hospital Walfredo Gurgel, mas não corre risco de morte. Um dos bandidos, identificado como Tiago Domingos da Silva, também foi baleado e socorrido para o Hospital Deoclécio Marques. Uma terceira pessoa também ficou ferida.



Equipes da PM de outras cidades foram no apoio. Além do suspeito ferido, outros três homens foram capturados. A PM ainda apreendeu cerca de R$ 10 mil em espécie, duas espingardas calibre 12, cerca de 50 aparelhos telefônicos, além de outros objetos pertencentes às vítimas.



Também foram recuperados dois carros, que segundo a PM, estavam com registro de roubo.