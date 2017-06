Casal é assassinado a tiros na BR-406 em São Gonçalo do Amarante

WhatsApp

Um casal foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (19) no canteiro central da BR-406, no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana.



De acordo com a Polícia Militar, Yago do Nascimento França, de 20 anos, e a companheira Poliana Santos da Silva, de 23 anos, atravessavam a rodovia quando foram surpreendidos por homens armados.



As vítimas ainda tentaram fugir, mas acabaram atingidas por diversos disparos e morrendo ainda no local.



Segundo familiares de Poliana Santos, ela estava grávida há cerca de cinco meses. A polícia suspeita que o alvo dos assassinos fosse Yago do Nascimento, que estava cumprindo pena no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas. Yago utilizava uma tornozeleira eletrônica.



O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.