Corpos chegam ao ITEP para coleta impressões digitais e raio-x

Quatro corpos chegaram ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) na tarde desta segunda-feira (16) para a coleta de impressões digitais e realização do exame de raio-x de face, que irão auxiliar no processo de identificação civil, através da papiloscopia e da odontolegia legal, com a arcada dentária.

Após esta fase de coleta, o ITEP irá confrontar os dados coletados para conseguir a identificação das vítimas e, posteriormente, liberar os corpos para seus familiares. Segundo a assessoria de imprensa do ITEP, mais detalhes sobre o início do processo de identificação serão informados na coletiva de imprensa que acontece logo mais, às 17h, na Secretaria de Segurança Pública.