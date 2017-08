Criança de dois anos é encontrada por guardas municipais em Candelária

Uma criança com idade aproximada de dois anos foi encontrada por agentes da Ronda Ostensiva da Guarda Municipal do Natal (Romu/GMN), no início da manhã desta terça-feira (29). Na ocasião, a criança vestia apenas fralda e perambulava sozinha pela Avenida do Sol, situada no bairro de Candelária, zona Sul da capital.



Primeiramente, a criança foi visualizada por volta das 3h30 por um entregador de jornais, que acionou a equipe de patrulhamento ostensivo da GMN. Os guardas municipais chegaram ao local do fato e de imediato abrigaram o menor na viatura operacional. Em seguida empreenderam diligências na região onde a criança foi encontrada na tentativa de localizar familiares ou conhecidos do menor. “Mantemos ainda contato com pessoas moradoras da rua onde estava a criança com intuito de tentar identificar possíveis familiares, porém não obtivemos êxito”, contou um dos guardas que participou da ocorrência.



Os guardas municipais conduziram a criança ao Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do RN, mais precisamente a 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal. A Justiça abrigou a criança e deu início aos procedimentos legais na tentativa de localizar os familiares do menor encontrado pela GMN. “Pedimos a população que se alguém reconhecer a criança entre em contato com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) pelo número 190 e passe as informações necessárias para encontra a família do menor”, solicitou a equipe de patrulhamento da GMN.