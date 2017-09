Dois corpos são colocados em avenida por moradores da comunidade do Mosquito

Divulgação/WhatsApp Corpos de dois adolescentes foram recolhidos pelo Itep após terem sido colocados por moradores na avenida Felizardo Moura.

Moradores da comunidade do Mosquito, na zona oeste, deixaram dois corpos na avenida Felizardo Moura, que dá acesso à ponte de Igapó, e fecharam trecho na noite desta quinta-feira (31).



O grupo reclamou da demora do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para recolher os corpos de dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, dentro do mangue. Moradores relataram que desde às 16h que aguardavam a remoção e que por volta das 20h decidiram levar os corpos para a pista.



O protesto levou pânico aos motoristas que passavam pelo local, alguns carros utilizaram a contramão da avenida para fugir, temendo um tiroteio. Nas redes sociais se espalhou o boato que estariam ocorrendo arrastões.



A Polícia Militar foi acionada e enviou equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para controlar a situação.



Segundo moradores da comunidade, os dois adolescente teriam sido mortos em confronto com a Polícia Militar, que mais cedo havia realizado uma operação na região. Os corpos teriam sido encontrados em uma zona de mangue e conduzidos por populares para a avenida. A PM nega que tenha ocorrido troca de tiros.



A mãe de um dos mortos admitiu que o filho tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas cobrou um tratamento humano para os restos mortais de José Ricardo Vitor Hugo, de 17 anos. A segunda vítima foi identificada como Marcelo da Silva Pereira e tinha 15 anos.