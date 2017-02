Dois homens incendeiam Pelotão da PM na cidade de Arez

WhatsApp/Reprodução A viatura da Polícia Militar ficou completamente destruída após dupla tentar incendiar Pelotão na cidade de Arez.

Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira (1º) acusados de incendiar uma viatura que estava no Pelotão Destacado da Polícia Militar na cidade de Arez.



De acordo com a PM, o incêndio teve início após a dupla arremessar um coquetel molotov contra o prédio. O fogo foi controlado, mas destruiu completamente o veículo e danificou parte da estrutura do imóvel. Ainda segundo a PM, ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.







Os dois suspeitos foram presos pouco tempo depois e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Goianinha. A dupla foi identificada como Maurício Vicente Brasiliano Cabral da Silva, de 19 anos, e Pedro Carlos de Lima, de 26 anos.



A polícia vai investigar a motivação para o atentado, mas ainda não encontrou indícios de relação entre os ataques ocorridos contra prédios públicos e ônibus provocados por uma facção criminosa nos dias 18 e 19 de janeiro.