Dois ônibus são incendiados no Vale Dourado

Ônibus foram atacados na tarde desta quarta-feira, em um terminal do Vale Dourado, no bairro Nossa Senhora da Apresentação.

A polícia ainda não tem pistas sobre os suspeitos, e de acordo com o comandante, isso se dá por causa da falta de informações dos populares. “A comunidade é muita grande e é dominada pelo Sindicato do Crime, infelizmente ninguém dá informações com medo de sofrer represálias.”, revelou.

O comandante disse ainda que os ataques estão sendo provocados por causa de uma retaliação dos presos. “Com certeza é uma resposta à transferência de detentos de Alcaçuz”, afirmou Lisboa.

Patrulhamento

O major Lisboa também revelou que já reforçou o patrulhamento nos terminais de ônibus de toda a zona norte e também disse que está orientando frentistas a não venderem gasolina em pequena quantidade, com intuito de evitar que os criminosos possam se munir com os combustíveis para atear fogo nos coletivos.

Confira o vídeo: