Dois PMs são baleados durante roubos nas zonas norte e leste

Dois policiais militares foram baleados na noite deste domingo (18) em Natal. De acordo com a Polícia Militar, os PMs foram atingidos durante dois roubos ocorridos nas zonas norte e leste.



Ainda segundo a PM, o primeiro caso aconteceu por volta das 19h30 no conjunto Soledade II, no bairro Potengi. O militar chegava em casa com seu veículo quando foi abordado por quatro bandidos em motocicletas. O PM estava armado, mas não reagiu ao assalto. No entanto, os bandidos realizaram disparos que atingiram o policial na barriga.



O bando fugiu levando o veículo do PM. A vítima foi socorrida para o Hospital Santa Catarina, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte. Equipes da PM realizaram diligências e conseguiram encontrar o carro, mas nenhum bandido foi preso.



Já o segundo roubo ocorreu na rua dos Caicós, no bairro do Alecrim. Um PM chegava em um ponto de vendas de cachorro quente no momento que um homem anunciou o assalto.



O policial teria reagido ao roubo, mas acabou sendo atingido por dois disparos, sendo um na coxa e outro no pé. Após o tiroteio, ele foi socorrido para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, onde também foi cirurgiado e passa bem. O bandido conseguiu fugir.