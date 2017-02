Estudantes são roubados dentro de sala de aula na UERN, em Mossoró

Estudantes do curso de Física da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) foram roubados dentro da sala de aula na tarde de ontem (13), em Mossoró. O “arrastão” aconteceu no bloco da Faculdade de Ciências Exatas e Naturais (FANAT).



De acordo com uma das vítimas, a estudante Vitória Cris, dois menores aparentando ter entre 13 e 15 anos, invadiram o local armados e anunciaram o roubo. “Puxaram a arma e saíram passando de mesa em mesa, apontando a arma para os alunos e recolhendo os celulares, quiseram ainda avançar no professor. A gente ficou muito assustado pensando na possibilidade deles atirarem”, detalhou a jovem.



Após o roubo, a dupla fugiu por uma cerca que dá acesso a um matagal. Até o momento, ninguém foi detido. A direção da Fanat informou que pretende criar estratégias junto à empresa de segurança para impedir novas ocorrências.