Foragida da Justiça é presa quando visitava marido no Presídio Federal de Mossoró

Divulgação

Policiais civis da 2a. Delegacia Regional de Polícia Civil de Mossoró prenderam Viviane Iracema Matos Mota, que responde pela prática de um homicídio qualificado no estado do Acre, nesta quinta-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi detida em cumprimento a um mandado de prisão temporária, quando estava visitando o esposo, que está preso no Presídio Federal de Mossoró. No momento da visita, os agentes prisionais federais descobriram que Viviane tinha o mandado de prisão em aberto.



O crime praticado por Viviane Iracema é investigado pela 5ª delegacia regional de Rio Branco. Ela está detida no setor feminino do Complexo Penal Agrícola doutor Mário Negócio aguardando a transferência para o presídio de Rio Branco, no Acre.