Fuzileiros navais realizam vistoria na Penitenciária Agrícola de Mossoró

A Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, localizada em Mossoró, passa no início da manhã desta segunda-feira (13) por uma revista realizada por fuzileiros navais na busca por armas, celulares e drogas. Esta é a segunda vistoria iniciada pelas Forças Armadas em presídios do Rio Grande do Norte, após decreto assinado pelo presidente Michel Temer.



Na última sexta (10), militares da Marinha encontraram na Penitenciária Estadual de Parnamirim (PEP) um total de 716 itens proibidos na unidade, entre aparelhos e chips telefônicos, armas brancas e drogas.



De acordo com a assessoria de imprensa da Marinha, os militares federais não mantêm contato com os detentos. A entrada dos fuzileiros nas celas ocorrem somente após as forças de segurança do Estado realocarem os presidiários para outros setores. A operação conta também com a participação de policiais militares e agentes penitenciários.