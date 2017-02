Guarda municipal é morto a tiros no Soledade II

Um guarda municipal, identificado como Abimael Freitas, de 50 anos, foi assassinado a tiros, na manhã desta terça-feira (14), no conjunto Soledade II, zona norte de Natal. O crime aconteceu em uma das bases da corporação.

De acordo com a polícia, dois homens abordaram a vítima na frente da base e foram logo atirando, diversas vezes. Os suspeitos fugiram levando a arma do guarda com eles.

Abimael chegou ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.