Guarda Municipal redobra atenção após assassinato de integrante da corporação

A Guarda Municipal de Natal elevou os cuidados com a segurança dos servidores, após o atentado que vitimou o Chefe de Grupo de Ação (CGA), Abimael Freitas, de 55 anos, no final da manhã de ontem (14), em uma base da corporação localizada no conjunto Soledade II, na zona norte.



De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Michel Dantas, apesar da maior parte do efetivo trabalhar em viaturas, o efetivo foi orientado a redobrar a atenção para se proteger de novos ataques criminosos.



“Nossos postos que têm guarda são geralmente prédios públicos. A maioria do nosso efetivo, os guardas estão localizados em viaturas. O pessoal está ciente, foi feita uma conscientização reforçando o risco. Nós estamos alerta”, disse Michel Dantas. O comandante informou ainda que a base onde ocorreu o assassinato foi fechada.



Um dos motivos para a precaução é a possibilidade de bandidos realizarem novas tentativas para roubar armas, já que o assassinato de Abimael provavelmente tenha sido para roubar o revólver calibre 38, de propriedade da Guarda Municipal, que estava com ele e até o momento não foi recuperado.



“Eles viram o guarda passando na moto e estavam buscando uma arma para roubar. O guarda tinha saído do nosso quartel e o perseguiram até à base. Quando viram que parou, eles deram um tempo e em seguida fizeram o roubo. Como o guarda tentou reagir, infelizmente acabou dessa maneira trágica”, explicou o comandante.