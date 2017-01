Itep recolhe mais uma cabeça na Penitenciária de Alcaçuz

O Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) recolheu, nesta terça-feira (31), mais uma cabeça na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. No ultimo dia 23, o Instituto já havia recolhido outra cabeça no local. E no dia 21 foram recolhidas duas cabeças e outras três partes de corpos.

De acordo com o Itep, isso não significa o aumento do número de mortos, pois alguns corpos foram liberados para as famílias sem as cabeças.

Até esta terça (31) o Itep já havia identificado 22 dos 26 mortos.