Ladrões de banco morrem após confronto com a Polícia Civil em Parnamirim

Divulgação/WhatsApp Integrantes de uma quadrilha estavam em uma casa no conjunto Bela Vista, em Parnamirim, quando entraram em confronto com policiais civis.

Pelo menos quatro pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo a bancos morreram em confronto com policiais civis, na cidade de Parnamirim, região metropolitana.



Uma operação da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) teve início nas primeiras horas desta sexta-feira (1º) no conjunto Bela Vista e resultou em um intenso tiroteio em uma residência onde os suspeitos estavam escondidos.



Em um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma viatura da PC passando por uma rua e pouco depois é possível ouvir diversos disparos.



A polícia ainda não informou os nomes dos mortos, mas de acordo com informações extraoficiais os corpos são de três homens e uma mulher.



