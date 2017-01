Lei Seca do Detran inicia pelo litoral Sul reforço na Operação Verão 2017

Divulgação/Detran Fiscalização em Pirangi resultou na autuação de 15 condutores por desrespeito a Lei Seca.

A Operação Lei Seca do Detran iniciou o trabalho de reforço na segurança do litoral potiguar com ações de patrulhamento, abordagens e fiscalização de tráfego que aconteceram no noite da terça-feira (3) e madrugada desta quarta-feira (4) no litoral sul, mais precisamente na praia de Pirangi. A iniciativa faz parte das medidas preventivas acionadas pelo Governo do Estado com a deflagração da Operação Verão 2017.

De acordo com o coordenador da Operação Lei Seca do RN, capitão Isaac Paiva, a fiscalização resultou na autuação de 15 condutores por desrespeito a Lei Seca e cinco outros foram multados por infrações diversas. A ação abordou ainda na orla diversos suspeitos no sentido de também inibir atos criminosos na área litorânea sul.





"Essa não foi uma blitz tradicional da Lei Seca, e sim uma espécie de Operação Bairro Seguro na região das praias. O intuito principal é proporcionar segurança para os moradores e veranistas, através de patrulhamento e abordagens, porém nunca esquecendo da parte de alcoolemia que é o foco das nossas operações", explicou o capitão.

Outra medida tomada pelo Detran foi a ampliação das ações de fiscalização de trânsito no zona norte da capital. Com esse objetivo, já na madrugada do último sábado (31), foi realizada uma intervenção da região que flagrou 54 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.



Deste total, dois foram presos por prática de crime de trânsito e foram conduzido a Delegacia de Plantão da Zona Norte onde foi registrado o boletim de ocorrência. Os condutores detidos tiveram que pagar fiança para serem liberados e vão responder criminalmente e administrativamente pelo infração.