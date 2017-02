Marinha encontra mais de 800 itens proibidos na Penitenciária Agrícola de Mossoró

Divulgação/Marinha Vistoria realizada na manhã de hoje na Penitenciária Agrícola de Mossoró foi realizada por fuzileiros navais.

A Marinha realizou na manhã desta segunda-feira (13) uma vistoria na Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró. A ação foi a segunda ocorrida no Estado, em continuidade da “Operação Varredura”. Na última sexta-feira (10), os militares federais realizaram buscas na Penitenciária Estadual de Parnamirim.



De acordo com a Marinha, durante as buscas realizadas hoje, foram apreendidos 828 itens proibidos dentro da unidade. Entre os objetos, estão quatro aparelhos celulares, 316 armas brancas, 11 chips telefônicos, 44 narcóticos, entre outros.







Ainda segundo a Marinha, a vistoria e inspeção da unidade prisional foram realizadas por Fuzileiros Navais especializados, procedentes de outros estados, com experiência nesta atividade, que participaram de ações de varredura por ocasião da Copa do Mundo, Olimpíada, Pacificação de comunidades, e em Missões de Paz.







Os militares utilizaram equipamentos de detecção e cães de guerra. Os trabalhos tiveram o apoio dos servidores estaduais de Segurança Pública, como agentes penitenciários e policiais militares.



Confira a lista do material encontrado durante vistoria realizada hoje:



04 celulares;

316 armas brancas;

08 baterias;

11 chips de celulares;

44 suspeitas de narcóticos;

445 outros itens proibidos;

Total de 828 itens apreendidos.