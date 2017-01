Morre PM baleado durante roubo a joalheria nesta terça-feira

Arquivo

O policial militar Daniel Oliveira Pessoa, baleado durante um roubo a uma joalheira em um shopping na zona norte, morreu no inicio da tarde desta terça-feira (31). Ele fazia parte do Pelotão Destacado de Extremoz e estava de folga quando tentou impedir o assalto. Daniel foi atingido por três tiros, um na cabeça, um no pescoço e outro nas costas.

Um vídeo mostra o momento em que bandidos atiraram contra o militar. O PM se aproxima da joalheria e conversa com um homem que sai de dentro da loja. O homem, vestido de terno e gravata, é um dos assaltantes. Eles conversam por um tempo e em seguida o policial entra na loja. Neste momento, o assaltante saca uma arma, aponta para o militar e atira. Dentro da loja, o outro assaltante corre em direção à saída. Não é possível saber de onde partem todos os disparos que atingem o policial, que cai baleado no chão. Os bandidos fogem e o de branco pega a arma do policial caído.

Em nota, a administração do Partage Norte Shopping informou que ocorreu uma tentativa de assalto a uma joalheria do empreendimento. "Três elementos fizeram um refém e entraram na loja para realizar o roubo. Percebendo a ação, um policial militar, à paisana, tentou intervir e foi ferido. Todo o atendimento de emergência foi prestado, o policial foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Nenhum item chegou a ser levado". O shopping informou ainda que está colaborando com as autoridades para apuração e esclarecimento dos fatos.

O PM foi socorrido para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Uma equipe de batedores do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) realizou a escolta da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), liberando o tráfego no trajeto.

Equipes de diversos batalhões da PM realizam diligências na região para prender os acusados. A operação conta com o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública (Sesed), Potiguar 01. Existe a suspeita que um dos bandidos também esteja ferido. Os criminosos fugiram em um veículo do tipo Pálio.