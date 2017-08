Mulher é assassinada a tiros em Nossa Senhora da Apresentação

Reprodução/WhattsApp

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira (22) no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada no meio de uma rua próximo à Escola Municipal José Andrade Frazão, no loteamento Jardim Progresso.



A PM foi acionada através do 190 por moradores que ouviram disparos. Ao chegar no local, os policiais isolaram a área até a chegada dos peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).



Segundo informações extraoficiais, a vítima foi atingida por pelo menos três disparos, sendo dois contra a cabeça e um no braço. A mulher foi identificada até o momento apenas como Aylla Fontinely.



Ainda não há qualquer informação sobre os assassinos ou o que teria motivado o crime. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.