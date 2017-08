Operação Desmanche fase 2 fecha sucata irregular no bairro Igapó

O alvo da Operação foi uma sucata localizada na Rua Henrique Dias do bairro Igapó, zona norte. Os policiais apreenderam diversas peças de veículos e as investigações irão prosseguir para apurar a origem dessas peças.

A Operação faz parte do conjunto de ações que estão sendo desempenhadas pela Polícia Civil conjuntamente com outras forças de segurança do estado para coibir o crime de roubo e furto de veículos. Muitas vezes, os veículos acabam desmanchados para abastecer sucatas que vendem as peças para oficinas. Rastreando a movimentação entre as sucatas clandestinas é possível identificar as pessoas envolvidas nos crimes.