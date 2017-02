Operação em Mãe Luiza prende suspeitos de ataques a delegacias

Divulgação/Facebook peração contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM e do helicóptero da Sesed.

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar deflagrada no início da manhã desta quinta-feira (9) no bairro de Mãe Luiza, na zona leste, resultou na prisão de dois suspeitos de ter atacado delegacias durante a crise na segurança pública em janeiro deste ano.



Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, durante a ação também foram apreendidas duas armas e diversas munições. A dupla, que ainda não foi identificada, é acusada de integrar uma facção criminosa.



A operação contou com o apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM e do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Potiguar 01.