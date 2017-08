Operação Hórus fase 2 é deflagrada no Paço da Pátria

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte em conjunto com a Polícia Militar deflagrou a Operação Hórus fase 2, nesta sexta-feira (25), com o objetivo de coibir a ocorrência de crimes e aumentar a segurança no bairro Paço da Pátria, da capital.



Durante as ações policiais, foi realizada saturação na localidade e foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão.

Na localidade foram apreendidos um revólver e papelotes de maconha e crack. A ação de caráter ostensivo das equipes policiais garantiu uma noite sem ocorrências na comunidade.



Outras ações serão desenvolvidas em Natal e Grande Natal para garantir a segurança dos cidadãos.