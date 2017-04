Operação Lei Seca recupera motos roubadas e prende suspeitos

Divulgação/PM Foram ainda autuados administrativamente 27 condutores que estavam conduzindo veículo automotor logo após consumir bebida alcoólica.

As fiscalizações da equipe de Operação Lei Seca do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) realizadas durante a Semana Santa resultaram na recuperação de duas motocicletas roubadas e na prisão de dois homens acusados de roubo de veículo. A abordagem dos policiais aconteceu na noite da quinta-feira (13), em blitz realizada na rua Walter Duarte, no bairro de Ponta Negra, zona sul de Natal.



De acordo com o coordenador da Operação Lei Seca, capitão Isaac Paiva, os homens presos estavam com três menores. “Os infratores foram abordados pela equipe enquanto pilotavam as motos roubadas, fizeram o teste do etilômetro que deu negativo, mas a consulta à situação dos veículos resultou na constatação do roubo. Já as três meninas menores que estavam com eles foram entregues aos responsáveis”, contou o capitão.



Na blitz foram ainda autuados administrativamente 27 condutores que estavam conduzindo veículo automotor logo após consumir bebida alcoólica. Também foram registrados oito autos de infração por motivos diversos e um automóvel foi apreendido e removido ao pátio do Detran.







As intervenções durante a Semana Santa também na quarta-feira (12) em operação conjunta que uniu a equipe da Lei Seca do Detran, o CPRE e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram três pontos simultâneos de fiscalizações, sendo na BR 101, na altura do Natal Shopping (PRF), no prolongamento da Avenida Prudente de Morais (CPRE), e na Avenida Engenheiro Roberto Freire (Lei Seca). “Cada comando foi realizado de forma independente pelos devidos órgãos, mas infelizmente as fortes chuvas impossibilitaram a continuidade das operações e todas foram encerradas prematuramente, sendo realizadas apenas alguns autos de infração diversos”, relatou o capitão Isaac Paiva.



A Operação Lei Seca ainda realizou durante a noite da terça-feira (11), patrulhamento ostensivo no bairro de Petrópolis. A medida denominada Bairro Limpo teve o objetivo de evitar atos criminosos na região patrulhada pelos policiais militares da Lei Seca.