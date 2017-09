Pacientes são vítimas de tentativa de assalto em hospital de Mossoró

Cedida Segundo a polícia, não há confirmação de feridos.

Uma tentativa de assalto por volta das 18h40 desta segunda-feira (4) assustou os pacientes que aguardavam atendimento em um hospital particular no bairro de Santo Antônio, em Mossoró.

De acordo com a polícia, três elementos estavam no estacionamento do hospital e tentaram assaltar um dos pacientes. Um quarto suspeito aguardava em um carro nas proximidades do hospital. A movimentação gerou tumulto e correria.

Policiais que aguardavam atendimento reagiram e houve uma troca de tiros. Segundo a polícia, não há confirmação de feridos. Na fuga, os suspeitos ainda levaram uma moto de assalto. Diligências estão sendo feitas em busca dos suspeitos.