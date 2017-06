PF prende suspeito que trazia cocaína de São Paulo para Natal

Polícia Federal Esta foi a 3ª. apreensão de cocaína que a Polícia Federal fez este ano em Natal.

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, prendeu na tarde deste sábado (17), em Ponta Negra, zona sul de Natal, um comerciante, pernambucano, 32 anos, residente em Carapicuíba/SP, acusado de tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram oito quilos de cocaína e uma pistola calibre 380, escondidos no painel de um veículo com placa de São Paulo.

A ação ocorreu quando os policiais investigavam informações dando conta de que organizações criminosas da região sudeste do país estariam enviando para o Rio Grande do Norte, drogas e armas através de transportadoras em caminhões do tipo “cegonha”.

Os policiais então, na última sexta-feira, utilizando um cão farejador do BPCHOQUE, fiscalizaram uma empresa localizada na zona Sul da capital. Pouco tempo depois, um veículo, com indicativo de droga no seu interior, foi encontrado. A PF passou a vigiar o local e ficou aguardando a chegada da pessoa que receberia o carro, que só apareceu 24h depois.

Ele foi seguido até o conjunto Ponta Negra onde, depois de abordado, foi conduzido para a sede da PF. Ali, após uma minuciosa vistoria os policiais acharam ocultos numa cavidade do painel do carro, enrolados em sacos plásticos, os tabletes da cocaína, a arma e um carregador parcialmente municiado.

O homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, recebeu voz de prisão e em seguida foi autuado em flagrante, indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Ele permanece custodiado na superintendência da PF, à disposição da Justiça, e negou saber que transportava qualquer tipo de material ilícito. Esta foi a 3ª. apreensão de cocaína que a Polícia Federal fez este ano em Natal.