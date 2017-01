PM captura foragido suspeito de assassinar cinco pessoas

Divulgação/PM Jaelson Carvalho, também conhecido como "Kong", foi preso com uma pistola calibre .380 no bairro de Felipe Camarão.

Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar prenderam em flagrante delito, nesta quarta-feira (25) no bairro de Felipe Camarão, o foragido da Justiça Jaelson Carvalho da Silva Júnior, vulgo “Kong”, 21 anos, quando foram apreendidas arma e munições em sua residência.

Durante diligências, os policiais teriam visto Jaelson, que estava como passageiro de um táxi, em atitude suspeita e ao abordá-lo, o reconheceram como foragido, o qual tinha cinco mandados de prisão em aberto por práticas de homicídio.

Após buscas na residência do homem, a polícia apreendeu uma pistola calibre 380, com dois carregadores portando 29 munições do mesmo calibre. Segundo Jaelson, a arma teria sido comprada na avenida Quatro, no bairro Alecrim, pelo valor de R$ 5 mil, a um homem desconhecido. Ele foi preso e autuado na Central de Flagrantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Natal.

Kong é suspeito de ser integrante uma facção criminosa, de ter participado dos ataques criminosos realizados na última semana, além de ter assassinado cinco pessoas, sendo elas: Jéssica Cíntia Silva França; Osmar Anderson Macedo, vulgo “Mazinho”; Jeferson Bruno Alves de Farias; um homem conhecido como Alexandre do Mosquito; e Reinaldo Medeiros dos Santos, vulgo “Índio”

Dos cinco mandados de prisão em desfavor de Jaelson, dois foram cumpridos preventivamente pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pelas mortes de Jéssica e Osmar. A DHPP continua investigando os demais homicídios os quais ele é suspeito.