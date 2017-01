PM é baleado durante roubo a joalheria em shopping da zona norte

Um policial militar foi baleado durante um roubo a uma joalheira em um shopping na zona no final da manhã desta terça-feira (31). De acordo com a Polícia Militar, o soldado Daniel Oliveira Pessoa estava de folga e sofreu três disparos após tentar impedir o crime. O militar trabalha no Pelotão Destacado de Extremoz.



O PM foi socorrido para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Uma equipe de batedores do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) realizou a escolta da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), liberando o tráfego no trajeto.



De acordo com informações iniciais, o soldado Pessoa foi atingido na cabeça, no pescoço e nas costas. O estado de saúde da vítima é considerado muito grave.



Equipes de diversos batalhões da PM realizam diligências na região para prender os acusados. A operação conta com o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública (Sesed), Potiguar 01. Existe a suspeita que um dos bandidos também esteja ferido. Os criminosos fugiram em um veículo do tipo Pálio. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento do crime.

Confira o vídeo: