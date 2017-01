PM e Exército apreendem armas, explosivos e drogas na zona leste

Divulgação/PM Operação realizada hoje no Passo da Pátria resultou na prisão de quatro homens e apreensão de seis armas de fogo, além de explosivos e drogas.

Equipes da Polícia Militar e do Exército realizaram na manhã desta sexta-feira (27) uma operação nas comunidades do Passo da Pátria e da Ocidental de Baixo, na zona leste da capital.



De acordo com a PM, foram apreendidas seis armas de fogo, sendo uma pistola de calibre 9mm, restrito das Forças Armadas, três pistolas calibre .380 e dois revólveres de calibre .38. Os policiais apreenderam também cerca de 22 quilos de maconha, três barras de explosivos, aparelhos telefônicos e dinheiro.





Os policiais realizaram também as prisões de quatro homens. Três dos acusados eram foragidos da Justiça e foram identificados como Rodrigo Januário Alves, de 32 anos, Vanderson Barros Pacheco, de 30 anos e João Paulo Fernandes de Assis Lima, de 25 anos. Um quarto criminoso foi preso, identificado como Josiel Gomes Bastos, de 28 anos.

A polícia informou que ainda é cedo para avaliar se as pessoas detidas têm algum tipo de ligação com as facções criminosos que dominam a penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



A ação contou com o apoio de homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicleta (Rocam), do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), da Polícia do Exército (PE) e do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), o Potiguar 01.



*Atualizada às 11h14 para acréscimo de informações.