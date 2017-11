PM prende suspeito de arremessar pedras contra veículos no túnel de Neópolis

Reprodução/Whatsapp Nildran Lima, de 34 anos, foi preso na noite deste domingo suspeito de arremessar pedras contra veículos que trafegavam pelo túnel de Neópolis.

A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (5) um homem acusado de arremessar pedras contra veículos que trafegavam pelo túnel do bairro de Neópolis.



De acordo com a PM, Nildrean Lima de Macedo, de 34 anos, foi detido após denúncias realizadas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), através do telefone 190.



Uma equipe policial foi ao local e deteve o acusado e o conduziu para a Central de Flagrante. Na última semana, as imagens de um carro com o parabrisa destruído por uma pedra circularam pelas redes sociais junto com um áudio informando que o automóvel havia sido atingido no momento que passava pelo trecho.



Nildrean Lima ficou preso e deve passar por uma audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (6).