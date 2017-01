Polícia Civil atuará no Jegue Folia, em Marcelino Vieira

Uma ação coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Marcelino Vieira, com o apoio da Delegacia Geral de Policia Civil (DEGEPOL) proporcionará um esquema de segurança para os foliões que irão participar da micareta Jegue Folia, que será realizada nos dias 06,07 e 08 de janeiro de 2017, na cidade de Marcelino Vieira.

Nos dias do evento, o ônibus da Delegacia Móvel ficará na cidade e as ocorrências no período do evento ao invés de serem encaminhadas para o plantão da 8ª. Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), que fica localizada em Alexandria, serão realizados em Marcelino Vieira.

“Decidimos montar todo este esquema de funcionamento da Polícia Civil, pois temos uma expectativa de um grande público no evento. Esperamos proporcionar um serviço de melhor qualidade para todos aqueles que necessitem do serviço da Instituição”, destacou o delegado titular da DP de Marcelino Vieira, Paulo Cesário.