Polícia Civil de Assú prende suspeito de roubar motocicleta

Divulgação/PC

Policiais civis da Delegacia de Assu prenderam, nesta sexta-feira (18), Rafael Batista dos Santos, vulgo “Rafael do Morada Nova”, 19 anos, suspeito de roubar uma motocicleta no dia 03 de julho deste ano, no município de Assu. No crime, Rafael e outros suspeitos teriam abordado um vendedor de gás e levado do mesmo uma motocicleta, dinheiro, e um aparelho celular.



Segundo investigações, além deste roubo, Rafael seria autor de outros assaltos de motocicletas pela região, sendo ele reconhecido por testemunhas. O homem, que foi preso dentro de uma mata na Zona Rural de Assu, é o quinto suspeito preso pela autoria de diversos roubos de motocicleta na região.



Rafael foi preso e autuado pelo crime de roubo, sendo encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.