Polícia Civil de Caicó deflagra segunda etapa da Operação Pano de Prato

Equipes policiais da 3 Delegacia Regional de Polícia Civil (DRP) de Caicó deflagraram, na quarta-feira (23), a segunda etapa da Operação Pano de Prato com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas na região e prender os envolvidos no esquema criminoso. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva nas cidades de Jardim de Piranhas, Caicó e Brasília do Distrito Federal.

Foram presos Aniele da Silva Soares,25 anos, Valdir Bezerra de Medeiros, 62 anos, e Valmir Bezerra de Medeiros, 43 anos, que além do cumprimento do mandado de prisão, foi autuado em flagrante por uso de documento falso. De acordo com a autoridade policial responsável pelas investigações,Leonardo Germano, o Valmir Bezerra utilizava dois documentos de identificação, um deles com o nome do irmão, Valderi Bezerra de Medeiros, que faleceu em um acidente ao completar 8 meses de vida, no ano de 1972. Valmir nasceu dois anos após o falecimento de seu irmão.

Valmir já havia sido preso em flagrante no estado de São Paulo, em 2005, pela prática do crime de roubo e suspeito de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Foi colocado em liberdade no ano de 2007 e retornou para a cidade de Caicó, onde continuou envolvido na atividade criminosa. Ele foi preso novamente no ano de 2010, na Operação Itans, quando estava de posse de mais de cem quilos de drogas. Na ocasião, Valmir apresentou o documento em nome do irmão, Valderi, e todo o processo penal transcorreu desta forma.

A primeira etapa da Operação Pano de Prato teve início há nove meses culminando, no mês de maio deste ano, na prisão de 12 pessoas. As prisões desarticularam uma rede de tráfico de drogas que atuava nos municípios de Jardim de Piranhas, Caicó e Timbaúba dos Batistas, além de conexões com o estado da Paraíba. Os presos na segunda etapa da Operação foram encaminhados ao Sistema Prisional onde ficarão à disposição da Justiça.