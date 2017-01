Polícia Civil de João Câmara prende casal com drogas em residência

Uma equipe de polícia civil de João Câmara prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18) na cidade, Everton do Nascimento Mendes, vulgo “Reizinho”, e Thauani Alves da Silva, quando foram encontrados com drogas em uma residência.A polícia apreendeu na casa do casal 300 gramas de crack, 100 gramas de maconha, dezenas de pacotes utilizados para enrolar a droga, além de material que comprovava a venda das drogas.

Além do tráfico de drogas, a dupla responderá ainda pelos crimes de associação ao tráfico e por submeter criança sob a sua guarda a constrangimento, visto que os três filhos do casal, inclusive um recém-nascido, estavam no ambiente de venda de drogas. Everton e Thauani já foram condenados por tráfico de drogas. Eles foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão a disposição da Justiça.