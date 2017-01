Polícia Civil de Macaíba prende três suspeitos por tentativa de homicídio

Divulgação/PC Polícia Civil apreendeu armas, munições, coletes balísticos e um veículo adulterado na tarde desta sexta-feira.

A Delegacia de Polícia Civil de Macaíba prendeu em flagrante três homens que são suspeitos de tentarem assassinar um indivíduo, na tarde desta sexta-feira (20), na comunidade Pé do Galo, zona rural do município. Bruno Severino da Silva e os policiais militares Elton Cabral da Silva e John Everton do Nascimento Camara foram presos com um veículo adulterado, armas, munições, carregadores, capuzes e algemas.

Uma equipe de policiais civis recebeu uma denúncia anônima informando que estava havendo um tiroteio em uma das granjas da localidade e diligenciou até o local. Quando os policiais chegaram encontraram um veículo Palio na entrada da granja, com quatro suspeitos dentro do carro com placas adulteradas. No momento da abordagem, a Polícia Civil conseguiu deter três homens que estavam no carro e um deles acabou fugindo.

Os policiais civis apreenderam com Elton Cabral uma pistola, munições e um carregador calibre 40. Com John Everton foram apreendidos uma pistola, munições e um carregador. Com Bruno Severino foram apreendidos o veículo, uma pistola municiada, dois carregadores, 66 munições calibre 380, 11 munições calibre 40, um coldre preto, dois capuzes, um par de algemas, um alicate e dois coletes balísticos.

Os três homens foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Elton e Bruno também foram autuados pelo crime de receptação.