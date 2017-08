Polícia Civil de Pipa prende homem por tentativa de homicídio

Divulgação/PC

Uma equipe de policiais civis da delegacia de Pipa prendeu, nesta segunda-feira (21), Gabriel Cerqueira Aguirre em cumprimento a um mandado de prisão, pelo crime de tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 14 de abril deste ano no centro de Pipa, localizada no município de Tibau do Sul. A vítima, o norueguês Bjarte Haave, recebeu diversos golpes de faca.

O crime teria sido motivado após Gabriel Cerqueira se envolver em uma briga. Ele desferiu os golpes de faca na vítima tendo atingido o seu pescoço, na altura da veia jugular. Bjarte Haave por pouco não foi a óbito no local. Gabriel Cerqueira foi preso e encaminhado ao sistema prisional onde aguarda a decisão da Justiça.