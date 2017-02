Polícia Civil de São Gonçalo do Amarante prende suspeito por homicídio

Policiais Civis da Delegacia de São Gonçalo do Amarante elucidaram, nesta quinta-feira (09), o caso do homicídio contra Adriano Carlos de Lima, ocorrido no dia 02 de novembro de 2016, no bairro Amarante.



Segundo investigações, o autor do crime foi Jewerton Vinícius Pereira Bezerro, tendo ele disparado na cabeça da vítima.

Em depoimento ao delegado Marcelo Aranha, Jewerton confessou ter sido o executor do disparo, além de afirmar que a motivação do homicídio seria ameaças proferidas pela vítima à ele, tendo a mesma o intimidado com uma arma de fogo dias antes do assassinato. Jewerton já estava preso no Centro de Detenção Provisória de Pirangi pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.