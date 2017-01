Polícia Civil indicia foragidos suspeitos de assassinar homem em Lagoa Nova

Divulgação/PC Pedro Barbosa foi indiciado por organização criminosa e Flávia Dantas segue foragida, acusada de um homicídio.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indicia Douglas William Barbosa da Rocha e Flávia da Silva Dantas, suspeitos pelo homicídio de Diogo Éverton de Oliveira, ocorrido no dia 17 de outubro de 2016 no bairro de Lagoa Nova, Zona Sul da capital. Além deles, também está sendo indiciado o companheiro de Flávia e tio de Douglas, Pedro Barbosa da Silva, que está preso no Presídio Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta.

No crime, Douglas teria efetuado disparos contra a vítima em um veículo celta, o qual Pedro conduzia, tendo ele emprestado a arma para seu sobrinho, enquanto Flávia estava no banco de trás com uma criança.

Segundo investigações, a motivação para o homicídio teria sido uma discussão ocorrida durante uma festa na noite anterior ao crime, sendo Diogo confundido com o alvo do trio, Janielson, que emprestou a sua moto e capacete para a vítima. Em desfavor do trio, foi expedido um mandado de prisão temporária, sendo Douglas indiciado por homicídio qualificado, o qual também responderá a mulher, além de abandono de incapaz, sendo ela foragida também pelo crime de tráfico de drogas. Pedro foi indiciado por organização criminosa, pois é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Polícia Civil solicita que se alguém tiver maiores informações acerca da dupla foragida, ligar anonimamente para o Disque-Denúncia, 181, ou através do telefone 3232-1195.