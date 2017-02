Polícia Civil indicia suspeito de ter participado do latrocínio contra empresário no conjunto Cidade Satélite

Uma investigação conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) descobriu que um homem preso pela Polícia Militar, no último domingo (05), era a pessoa suspeita de ter dirigido o carro onde estavam os executores pela morte do empresário José Rosemberg Saldanha, 55 anos, assassinado no dia 29 de novembro de 2016, no conjunto Cidade Satélite, Zona Sul de Natal. Francisco Cledemilson do Nascimento Macedo, 36 anos, foi preso em flagrante, no domingo após a realização de um roubo e havia apresentado o nome falso de Marcos Antônio Pinheiro Machado.

Durante o seu interrogatório ele confessou que era o homem que dirigia o carro modelo Fluence, no qual estava mais dois comparsas. “Francisco Cledemilson foi autuado pelos crimes de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menor”, afirmou o delegado Ernani Júnior, da DHPP.

O crime – De acordo com as investigações, três homens estavam em um carro modelo Fluence e “trancaram” o veículo do empresário, que estava saindo com a esposa de um condomínio no bairro Cidade Satélite. Dois homens teriam saído do carro e praticado o latrocínio, o terceiro homem que ficou no carro é Francisco Cledemilson. Um adolescente de 16, que também participou do crime, já havia sido apreendido no dia 29 de dezembro do ano passado.

Confira vídeo com a confissão do suspeito: