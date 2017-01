Polícia Civil indicia viúva pela morte de empresário em Ponta Negra

Arquivo Pessoal

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indiciou a viúva do empresário Ademar Miranda Neto, assassinado no dia 07 de junho de 2016, na avenida Roberto Freire, em Ponta Negra, como mentora intelectual do crime. Martha Renatta Borsatto, de 30 anos, está presa desde o dia 08 de dezembro do ano passado.

O namorado dela, Antônio Ribeiro Neto, também está preso após cumprimento de mandado de prisão temporária no dia 12 de janeiro deste ano, por atrapalhar as investigações do crime contra o hoteleiro.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações da DHPP constataram que a viúva aliciava testemunhas a deporem a seu favor e oferecia advogado para as mesmas. Na residência de Martha, policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e drogas em cumprimento a mandado de busca e apreensão.



Martha Renatta e Antônio Ribeiro Neto foram indiciados pelos crimes de homicídio e fraude processual. Além destes crimes, ela também foi indiciada pelos crimes de porte de drogas para consumo pessoal e corrupção de testemunha.

Em um vídeo disponibilizado pela Polícia Civil, é possível ver dois veículos onde estariam os suspeitos. Pode-se notar os veículos, uma tracker preta e uma motocicleta circulando na avenida Erivan França e passando em frente ao estabelecimento comercial onde Ademar estava. Logo depois é possível ver os veículos seguindo o carro de Ademar para a avenida Roberto Freire, onde aconteceu o crime.