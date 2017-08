Polícia Civil prende acusado de assassinato em São Gonçalo do Amarante

Divulgação/PC

Policiais civis da Delegacia de São Gonçalo do Amarante prenderam, nesta quinta-feira (24), Claudiomir Medeiros Barbosa, de 24 anos, acusado do homicídio contra Ossian Matheus Marques da Silva, ocorrido no dia 25 de março de 2016 no bairro Novo Amarante, localizado na cidade de São Gonçalo.

De acordo com as investigações, o Claudiomir teria assassinado a vítima por motivo torpe, e por discussões anteriores com a mesma, que foi morta por facadas.



A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão, sendo Claudiomir encaminhado ao sistema prisional.