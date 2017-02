Polícia Civil prende dois homens com fuzil e pistolas em Mossoró

Divulgação/PC Cássio da Silva Pereira e Douglas Vitor Araújo foram presos com um fuzil, três pistolas e coletes balísticos nesta segunda-feira, em Mossoró.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Mossoró prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (13) no bairro Alto da Conceição, dois homens com três pistolas, coletes balísticos e um fuzil.

De acordo com a Polícia Civil, após o recebimento de denúncias anônimas, os policiais da Denarc realizaram diligências e encontraram Cássio da Silva Pereira, de 18 anos, e Douglas Vitor Araújo de Macedo, de 22 anos, na avenida Alberto Maranhão, onde estavam com dois veículos, sendo um Pálio e um Corolla, além do armamento para o cometimento de um suposto roubo.





Ainda segundo a polícia, os veículos foram apreendidos e serão periciados para averiguação da real origem dos mesmos.

A dupla foi autuada pelos crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo presa e encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.