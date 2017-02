Polícia Civil prende dois irmãos acusados de roubos de veículos na Grande Natal

Divulgação/PC Policiais da Deprov prenderam os irmãos Francisco Aureliano e Francisco Admilson, suspeitos de praticar roubos a veículos.

A Polícia Civil prendeu no início da manhã desta segunda-feira (13) dois irmãos suspeitos de roubar veículos na região metropolitana de Natal. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, uma operação da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão.

Segundo a PC, Francisco Aureliano de Oliveira, que é investigado pela participação em roubos a veículos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, quando estava em sua residência no bairro de Nova Parnamirim. Ele cumpria pena no regime semiaberto.





Outra equipe de policiais civis foi até a casa de Francisco Adomilson de Oliveira, que fica localizada no bairro Dix-Sept Rosado em Natal e cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão.

“Como ele estava na posse de uma pistola 938 calibre 380 e de um revólver calibre 38, além de vasta quantidade de munição para as duas armas, foi preso em flagrante pelo crime de posse e receptação de arma de fogo. Com a efetivação destas duas prisões, nós continuaremos as investigações para descobrir outros comparsas”, detalhou o delegado titular da Deprov, Licurgo Nunes.

* Atualizada às 10h20 para acréscimo de informações.