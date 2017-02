Polícia Civil prende estelionatário do Maranhão em Ponta Negra

Divulgação/PM

Equipes de policiais civis da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD), com apoio Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), prenderam em flagrante, na última sexta-feira (3), Jorge Emanuel Prado Filho, 41 anos, natural de São Luís do Maranhão, pelo crime de falsificação de documentos públicos.



Ele que também possui mandado de prisão expedido pela Comarca de São Luís do Maranhão, pelo crime de estelionato, foi preso em um condomínio do bairro de Ponta Negra.

A equipe obteve permissão durante a prisão para averiguar o apartamento de Jorge Emanuel e apreendeu diversos documentos falsos, alguns carnês de pagamento, placas de veículos e cartões de banco, em nome de várias pessoas e muitos deles com a foto do autuado.



Ele confessou que os documentos falsos foram feitos no Maranhão. O suspeito não portava documento de identificação original, mas identificou-se pelo nome divulgado para a polícia.

Entre os materiais da apreensão estavam três carteiras nacionais de habilitação em nome de José Edson Rodrigues Fonseca, Antônio Santos de Melo e Alexandre José Gonçalves Mangueira, todas com a foto do autuado; Três Registros Gerais de Identidade em nome de Heraldo Vicente da Silva, Alberto Alves dos Santos e Alexandre José Gonçalves Mangueira, todas com a foto do autuado; Um RG em nome e foto de terceiro; Dois Certificados de Registros de Veículos do modelo Toyota Hilux; Uma carteira porta cédula da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) juntamente com o cartão em nome de terceiro e um cartão da OAB Maranhão; quatro cartões de contas bancárias, três pen drives, sete chips de aparelhos celulares, uma bolsa com diversos documentos tais como talões de cheque, carnês e papeladas diversas.