Polícia Civil prende foragido de Alcaçuz que saiu pela porta da frente da penitenciária

Divulgação/PC

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) e da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) prenderam Marcos Miguel de Couto, conhecido por Marquinhos da Sucata, 39 anos, no começo da manhã desta quarta-feira (8) na zona rural de Ceará Mirim.



De acordo com a Polícia Civil, o acusado fugiu da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no dia 27 de novembro de 2016, durante um sábado de visitas, caminhando pela porta da frente do presídio.



Marcos Miguel é condenado a 33 anos de reclusão por assalto e associação criminosa, bem como responde por um crime de homicídio contra uma jovem de 18 anos que foi morta no dia 08 de março de 2015, na Zona Norte de Natal.