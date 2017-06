Polícia Civil prende homem e apreende adolescente por latrocínio em Umarizal

Equipes de policiais civis da Delegacia de Patu com apoio do Grupo Tático Operacional (GTO) da cidade de Patu prenderam em flagrante, neste domingo (18), Alisson Dantas de Freitas, 19 anos, e apreenderam um adolescente de 15 anos, pelo crime de latrocínio ocorrido na cidade de Umarizal no sábado (17).

O latrocínio ocorreu após um assalto em que houve disparo de arma de fogo atingindo Antônio Antonino Varela, 56 anos, conhecido como Antônio Caé, que veio a óbito.



Após o crime, equipes de policiais fizeram diligências desde a noite do sábado com o objetivo de capturar os autores do crime. Na manhã do domingo eles foram encontrados e detidos.

Segundo informações dos flagranteados a arma de fogo utilizada no crime foi dispensada em um açude da cidade. Buscas estão sendo realizadas no local para localizar a arma.