Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar criança em Felipe Camarão

Policias civis da Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente (DCA) prenderam um homem de 41 anos suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade, no bairro de Felipe Camarão, na tarde desta segunda-feira (6). No crime, ocorrido em setembro de 2016, o suspeito teria levado a criança para a sua casa, a qual fica próxima a residência da vítima, e praticado relação sexuais com ela.

Além do estupro, o homem é ainda suspeito de ameaçar a vítima e os familiares, além de posteriormente continuar a intimidar a criança. Segundo familiares da vítima, o suspeito tem histórico de assediar outras crianças, de se masturbar, e expor órgão genital na presença de adolescentes. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.