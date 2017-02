Polícia Civil prende suspeito por cometer assalto no Loteamento Vale Dourado

Policiais Civis da 9ª Delegacia de Polícia cumpriram mandado de busca e apreensão e prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (10), Matheus Sena das Chagas, 19 anos, suspeito de ter assaltado uma farmácia no Loteamento Vale Dourada, no dia 7 de dezembro de 2016. No crime, Matheus portava uma arma de fogo e teve apoio de um cúmplice na ação.

Na casa de Matheus, no Loteamento Vale Dourado, que fica no bairro Nossa Senhora da Apresentação, os policiais apreenderam uma porção de maconha, quatro celulares, dois acessórios para carregamento rápido de revólver, uma câmera fotográfica e R$ 474.



Matheus confessou ter participado do assalto à farmácia, em dezembro do último ano, no mesmo bairro que mora e foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse de droga para uso pessoal.