Polícia desarticula associação criminosa que matou e jogou corpos de 17 vítimas no rio

O cumprimento dos mandados de prisões preventivas está dentro das ações da Operação Guardião e aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), sendo comandado pelo diretor da DHPP, delegado Ben-Hur de Medeiros. “De acordo com a nossa investigação, os suspeitos são integrantes do Sindicato do RN e executaram as vítimas por motivos ligados ao tráfico de drogas na região. Os homens detidos têm participação para a efetivação dos homicídios ocorridos. Já a mulher que foi presa na ação, tinha acesso a informações do grupo e fazia repasse de dados”, detalhou Ben-Hur de Medeiros.

O delegado-geral de Polícia Civil, Claiton Pinho, destaca o apoio da população na realização de denúncias anônimas. “A ação realizada nesta quarta-feira é integrada a Operação Guardiãoda Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), iniciada no dia 21 de novembro, que tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão de diversos tipos de crimes, dentre eles homicídios e tráfico de drogas. Através de investigações, prendemos essa associação criminosa que vinha agindo na região do Paço da Pátria, e assassinando pessoas por banalidade, e com isso esperamos finalizar o ano com um saldo positivo de muitos autores de crimes presos, além de uma diminuição do número de homicídios. Estamos trabalhando para coibir ações de autores de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) não só na capital, mas também no interior do estado. Contamos com o apoio da população para a realização de denúncias, que podem ser feitas de forma anônima através do número 181”, detalha o delegado-geral Claiton Pinho.

Duas prisões foram cumpridas dentro de presídios, a de Tales Afonso Alexandre de Farias, 21 anos e de Danrley Anselmo da Silva, 19 anos, ambos já estavam presos por outros crimes. Os outros cinco integrantes foram detidos no Paço da Pátria, são eles: Elton Cezar Souza Rocha, 30 anos; Vanessa Mariela da Silva, 24 anos; Nicolas Ferreira de Araújo Torres, 21 anos; Jefferson Rodrigo dos Santos, 29 anos e Artur Patrick dos Santos Dionísio, 24 anos.